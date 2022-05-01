ماذا يعني مسيرات يوم القدس العالمي المليونية الجنونية؟

خاص بالعالم

في ايران اكد الايرانيون مرة جديدة على دعمهم وتمسكهم بالقضية الفلسطينية لانها قضية عالمية وقضية حق.

وفي يوم القدس العالمي رسالة من قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي باللغة العربية للفلسطينيين.

اية الله خامنئي وجه رسالة ايضا للدول التي تتلهف للتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي وتبتعد عن القضية الأحق والمحورية.

طبعا تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل وتحديدا تويتر مع مناسبة يوم القدس العالمي.

هنا لدينا تغريدة من حساب "دكتور إم" الذي كتب: علموا اولادكم ان فلسطين محتلة وان القدس مغتصب وان الكيان الصهيوني هو عدونا الاول وانه لا يوجد دولة اسمها اسرائيل وان الاقصى هو ثاني قبلتنا ومحور شهادتنا وان اليها لعائدون باذن الله.

"ابو حمزة" من فلسطين علق على فعاليات يوم القدس العالمي في اليمن: من عنده نقص من رجولة وإخلاص وإنتماء وتضحية وصبر وجهاد ونصر فليقتبسه من الشعب اليمني العظيم فهنا مصانع الرجال.. المسيرات الأضخم عالمياً.

اما الناشطة الروسية "كاساندرا كوزلوف" فعلقت ايضا على هذه الصورة ليوم القدس في اليمن وكتبت: لفتت انتباهي هذه الحشود المليونية الجنونية! من الكتابة في الفيديو أرى ان المكان صنعاء في اليمن ماذا يعني يوم القدس العالمي. هل يعني أن هذا تضامن مع الفلسطينيين. وهل هذه صنعاء التي عليها الحرب؟ يا الهي ما هذا؟ كيف سيكون لو لم تكن عليها الحرب؟ أيقنت الآن أن اليمن عظيم.