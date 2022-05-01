الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ليبيا.. التهاجم المتبادل بين 'الدبيبة' والملياردير المصري نجيب ساويرس لهذا السبب!

ليبيا.. التهاجم المتبادل بين 'الدبيبة' والملياردير المصري نجيب ساويرس لهذا السبب!
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس بعد أن اعتبر الأخير أن الدبيبة يقف في وجه استقرار وطنه من أجل مصالحه الشخصية.

العالم - ليبيا

وقال الدبيبة في تدوينة ساخرة على تويتر يرد فيها على ساويرس "يبدو أنك قد أخطأت العنوان.. هذه ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجانا للتعري".

ووسط الأنباء التي قالت إن ساويرس متحصل على مشاريع كبرى في طرابلس، نفى رجل الأعمال المصري ذلك بالقول "ليس لي اي نشاط في ليبيا ولن أعمل في ليبيا الي ان تتخلص من المليشيات ويعود الاستقرار بعون الله".

تعليقات الدبيبة على كلام ساويرس قوبلت بردود فعل مختلفة بين من مؤيد لها، وبين منتقد معتبرا أن دور رئيس حكومة ليبية ليس الرد على تدوينات الأشخاص.

روابط ذات صلة

مناشدة للسيسي للتدخل في إنقاذ مصري مخطوف في دولة عربية!

الصحفي المصري إبراهيم عيسى يثير الجدل مجددا بحديثه عن البقرة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

برنامج هاشتاغ.. ناشطون: اردوغان يحتضن بن سلمان بالرياض، هل باع دم خاشقجي؟

برنامج هاشتاغ.. ماذا كانت هدية سرايا القدس لكيان الاحتلال؟

ليبيا.. التهاجم المتبادل بين 'الدبيبة' والملياردير المصري نجيب ساويرس لهذا السبب!

برنامج هاشتاغ.. ماذا يعني مسيرات يوم القدس العالمي المليونية الجنونية؟

القدس هي المحور، ومسيّرة جنين واردوغان في السعودية

السودان.. عضو السيادي السابق يضع شرطا للتعامل مع الحكومة القادمة