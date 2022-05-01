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ماذا كانت هدية سرايا القدس لكيان الاحتلال؟

الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

لا تكتمل فعاليات يوم القدس العالمي بدون هدية بسيطة لكيان الاحتلال الاسرائيلي. الهدية هذا العام هي الطائرة المسيرة جِنين التي كشفت عنها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي والتي دخلت في الخدمة لمواجهة الاحتلال.

خاص بالعالم

من التعليقات المتعلقة بالمسيرة جنين لدينا تعليق من "توفيق الحميري" وفيه: هذا الانجاز يمثل اضافة قتالية نوعية للمقاومة الفلسطينية ويعكس مستوى الإرادة والاعداد المتقدم لتحقيق وعدالله والانتصار على كيان العدو الصهيوني.

"شفا سليماني" هذا الحساب كتب بدوره: بعد صاروخ ستريلا، المقاومة الفلسطينية تدخل الخدمة طائرة جنين المسيرة في ظرف حساس لتقلب ميزان القوى وتحقق الردع الفلسطيني بتحريم أجواء غزة على طيران الاحتلال الصهيوني.

اما "فيصل عثمان" فعلق: ألا يستحي حكام الدول العربية وهم يرون غزة المحاصرة تصنّع الطائرات المسيّرة تناجز بها العدوّ، وهم في دولهم المستقلة عجزوا عن توفير الحليب والخبز؟

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