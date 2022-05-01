ماذا كانت هدية سرايا القدس لكيان الاحتلال؟

خاص بالعالم

من التعليقات المتعلقة بالمسيرة جنين لدينا تعليق من "توفيق الحميري" وفيه: هذا الانجاز يمثل اضافة قتالية نوعية للمقاومة الفلسطينية ويعكس مستوى الإرادة والاعداد المتقدم لتحقيق وعدالله والانتصار على كيان العدو الصهيوني.

"شفا سليماني" هذا الحساب كتب بدوره: بعد صاروخ ستريلا، المقاومة الفلسطينية تدخل الخدمة طائرة جنين المسيرة في ظرف حساس لتقلب ميزان القوى وتحقق الردع الفلسطيني بتحريم أجواء غزة على طيران الاحتلال الصهيوني.

اما "فيصل عثمان" فعلق: ألا يستحي حكام الدول العربية وهم يرون غزة المحاصرة تصنّع الطائرات المسيّرة تناجز بها العدوّ، وهم في دولهم المستقلة عجزوا عن توفير الحليب والخبز؟