ناشطون: اردوغان يحتضن بن سلمان بالرياض، هل باع دم خاشقجي؟

خاص بالعالم

ماذا حصل بعد كل هذا؟ اردوغان في الرياض يحتضن ولي العهد السعودي. وماذا عن خاشقجي، مات قضاء وقدر كما يعلق بعض الناشطين.

انتقادات كثيرة من الناشطين لسياسة الرئيس التركي التي تتخلى عن المبادئ من اجل المصلحة بحسب الناشطين.

"ماهر دياب" علق في هذا السياق: يا من تجدون فى اردوغان النجاة ورفع راية الحق والظلم لا تنسوا بانه تنازل عن دم خاشقجي تمسكوا بالله.

"عبدالله" بدوره علق: اكبر منتفع متعدد الوجوه هو اردوغان سلطانكم المعظم الدنيا عنده بيزنس يبيع اي شيء بما فيهم خاشقجي.

نختم مع محمود المصري" الذي غرد: باع دم خاشقجي وبعدها باع القدس وباع المعارضين والآن باع قنوات المعارضة وغدا سيعتقل من تبقى من المعارضين، انه السلطان أردوغان يا سادة.