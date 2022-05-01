قالیباف: أميركا تستخدم 'داعش' لزعزعة الامن في افغانستان

العالم - ايران

وأوضح قاليباف في كلمة القاها خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، أن اميركا تحاول اثارة الفتن القومية والمذهبية في هذا البلد حيث يعيش الشعب الافغاني أزمة لامثيل لها والهدف من ذلك اخذ الاتاوة من الحكومة الافغانية الحالية.

وتابع رئیس مجلس الشوری الاسلامي قائلا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر ارساء الامن في افغانستان واجب الحكومة الافغانية التي لم تستطع العمل بواجباتها حتى الان ولذا فإن طهران ترى بأن تشكيل حكومة شاملة تضم كل القوميات الافغانية يعتبر من اولويات الحكومة لتوفير امن مستقر في هذا البلد.

وقدم احر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وهنأ المسلمين كافة وخاصة الشعب الايراني المسلم بهذا العيد السعيد وان يتقبل الله تعالى عبادات الجميع في شهر رمضان المبارك.



في جانب اخر من كلمته تطرق قاليباف الى يوم المعلم في ايران الموافق لذكرى استشهاد العالم الجليل الشيخ مرتضى مطهري الذي أدى دورا كبيرا في توعية وثقافة الشباب المسلم .

وأشاد قاليباف بشخصية الشهيد مطهري واكد ضرورة تخليد ذكرى هذه الشخصية العلمية الكبيرة والحفاظ على افكاره واثاره لدى الجيل الصاعد معتبرا اياه بأنه كان رائد الفكر الاسلامي الحديث بمعنى الكلمة والسباق في احياء هذا الفكر الاصيل في الوقت الحاضر ومن اكبر المجاهدين في تبيين تاريخ الثورة الاسلامية.

وتابع قائلا: ان افكار الشهيد مطهري تعتبر اليوم الفكر الاسلامي الاصيل وافضل الافكار التي هي بعيدة عن الافراط والتفريط حيث على المؤسسات الثقافية والجميع الحفاظ على هذه الافكار ونشرها.