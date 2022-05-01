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'الدبيبة' في الإمارات.. وهذا سبب الزيارة..

'الدبيبة' في الإمارات.. وهذا سبب الزيارة..
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد دبيبة زيارة إلى الإمارات، الثلاثاء الماضي؛ لإجراء محادثات بشأن المستجدات السياسية في ليبيا.

العالم - ليبيا

وقالت مصادر، إن زيارة دبيبة إلى الإمارات، تأتي في إطار محاولات رئيس حكومة الوحدة الحصول على دعم دولي وعربي لتنفيذ مبادرة "عودة الأمانة للشعب" التي يسعى من خلالها إلى إجراء انتخابات برلمانية في يونيو المقبل.

ويواصل رئيس حكومة الوحدة إجراء محادثات مع عدد من قادة الدول لدعم مبادرته الانتخابية بالتزامن مع اقتراب انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق الصادرة في جنيف.

والأسبوع الماضي، أدى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، زيارة إلى الجزائر، أجرى خلالها محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون.

وقالت حكومة الوحدة، في بيان، إن اللقاء بين دبيبة وتبون ناقش الوضع السياسي القائم، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتشهد ليبيا خلاف سياسي حاد على خلفية عودة "أزمة الحكومتين"، حيث منح مجلس النواب الليبي في أول مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، في المقابل يرفض رئيس حكومة الوحدة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

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