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المروحيات العسكرية التركية تقصف مناطق في محافظة دهوك شمالي العراق وتقول انها معاقل لحزب العمال الكردستاني

الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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