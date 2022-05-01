قصف تركي مكثف على شمالي العراق.. شاهد الاهداف والتوقيت

خاص بالعالم

وافاد مراسل العالم في الموصل، بان العملية العسكرية التركية شمالي العراق مستمرة منذ 10 ايام، وقد اسفرت الى الان عن مقتل 11 من اعضاء حزب العمال الكردستاني.

وقال مراسلنا العالم: ان العملية العسكرية التركية بحسب خبراء ستمتد الى مسافة 60 كم داخل الاراضي العراقية، معتبراً ان العملية التركية تختلف من حيث التوقيت والاهداف لتؤكد بان لتركيا نوايا للتدخل في الاراضي العراقية.

هذا وقال مصدر أمني عراقي إن المروحيات التركية قصفت فجر الأحد قريةَ سبيندار التابعةَ لمحافظة دهوك.

وأطلقتْ تركيا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عملية عسكرية في شمال العراق لملاحقةِ مسلحي حزب العمال الذين تقول أنقرة إنهم ينتشرون في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في كردستان العراق.

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