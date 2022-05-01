روسيا ترسل تعزيزات عسكرية للسيطرة على دونباس وتخرج مطار ادويسا من الخدمة

خاص بالعالم

مسؤولون أوكرانيون قالوا إن ضربة صاروخية روسية دمرت مدرج مطار مدينة أوديسا جنوبي البلاد، الميناء الاستراتيجي على البحر الأسود.

وفيما اعلن الرئيس فلوديمير زيلينسكي تعرض المدرج للقصف وتعهد بإعادة بنائه، قالت سلطات المدينة والجيش الاوكراني إن الضربة الروسية انطلقت من شبه جزيرة القرم وان المطار خرج عن الخدمة.

وفي مدينة ماريوبول الساحلية التي تسيطر عليها روسيا تم اجلاء عشرين مدنيا هم نساء واطفال من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر حيث تتحصن آخر القوات الأوكرانية في المدينة.

وهذه المجموعة هي الأولى التي تغادر منذ طوّقت روسيا المنطقة الصناعية الشاسعة الأسبوع الماضي، فيما المحادثات جارية حول إخراج الف مدني ما زالوا محاصرين بالداخل وسط اتهامات اوكرانية للقوات الروسية بقصف ماريوبول مع التركيز على المصنع.

من جانب آخر، كشفت كييف عن عملية تبادل للأسرى مع موسكو عاد بموجبها إلى البلاد سبعة جنود وسبعة مدنيين وذلك بعد افراج روسيا عن ثلاثة وثلاثين جنديا اوكرانيا الاسبوع الماضي في عملية مماثلة.

اما جديد المواقف الغربية فقد ابلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الاوكراني زيلينسكي بأنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا، وتعهد بمواصلة بريطانيا تقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف، فيما اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن بلاده سترسل مزيدًا من المعدات العسكرية لأوكرانيا، لاسيما البنادق البعيدة المدى.

يأتي هذا فيما حذر المسؤولون الاوكرانيون من صعوبة المعارك في الشرق الاوكراني وتحدثوا عن ارسال الروس تعزيزات الى خاركيف لتكثيف الضغوط على دونباس وسط مساع روسية إلى محاصرة القوات الأوكرانية من الشمال والجنوب، من أجل إحكام السيطرة على الاقليم وذلك ضمن المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا بهدف ربط المنطقة بشبه جزيرة القرم.