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أردوغان يبحث هاتفيا مع بوتين الوضع في أوكرانيا

أردوغان يبحث هاتفيا مع بوتين الوضع في أوكرانيا
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فيلاديمير بوتين هاتفيا آخر المستجدات فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، بحس ما ذكره المكتب الرئاسي التركي.

العالم-تركيا

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن استمرار مسار إسطنبول يمكن أن يؤدي دورا محوريا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وإن تركيا تواصل جهودها بشكل مكثف في هذا الشأن.

وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته أمس خلال مأدبة إفطار أقامها حزب "العدالة والتنمية" في مركز المعارض بمدينة إسطنبول، على أن حكومته تسعى كل يوم لحماية شعبها من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالين هاتفيين خلال أسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومثلهما مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأردف أنه تواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرتين هذا الأسبوع، آخرهما اليوم السبت.

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أردوغان يبحث هاتفيا مع بوتين الوضع في أوكرانيا

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