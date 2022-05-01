خشية اسرائيلية من خطاب السنوار وتحديه لكيان الاحتلال، ودعوات لاغتياله

خاص بالعالم

سياسيون واعلاميون إسرائيليون عقبوا على خطاب السنوار، معتبرين أنه بدأ يشكل خطراً حقيقياً على الكيان الاسرائيلي.

موقع أبو علي اكسبرس الإسرائيلي والمقرب من المخابرات الإسرائيلية، كشف عن أن زعيم حركة حماس يشكل خطراً حقيقياً على مستقبل الكيان الإسرائيلي، داعيا الى اغتيال يحيى السنوار في أقرب وقت ممكن.

الصحفية الإسرائيلية والمتخصصة في الشأن الفلسطيني دانا بن شمعون، علقت بالقول ان "السنوار يقول.. المعركة لن تنتهي في نهاية رمضان إذا استمر العدوان الإسرائيلي في الأقصى"، مشددة على انه لا يوجد وضوح أكثر من هذا، وهذه المرة تهديد السنوار صريح وواضح دون تلميحات.

الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم، اعتبر أن يحيى السنوار، كشف عن الضعف الأمني والسياسي للحكومة الاسرائيلية، ويسمح لنفسه بتهديد الكيان الإسرائيلي بشكل صارخ بدافع من الشعور بالقوة الكبيرة.

أمير بوخبوط مراسل موقع والا العبري، قال إن يحيى السنوار، يُذكر الجميع أن الهدوء مؤقت، وان حماس منشغلة بتكديس القوة والسلاح والتدريبات، وعندما تشعر أن الوقت مناسب فإنها ستشن هجوماً.

وأكد يحيى السنوار خلال كلمة له السبت تحت عنوان "سيف القدس لن يغمد"، أن صور جنود الاحتلال وهم يقتحمون المسجد الاقصى ممنوع أن تتكرر، مشددا في الوقت نفسه على أن 'سيف القدس لن يغمد أبداً حتى التحرير والعودة. ودعا إلى التهيؤ لمعركة كبرى من أجل الأقصى.