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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جراء تحطم مروحية في روسيا

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جراء تحطم مروحية في روسيا
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الطوارئ الروسية بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء تحطم مروحية من طراز "مي-8" في مطار بإقليم زابايكالسكي بجنوب وسط روسيا.

العالم-روسيا

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الطوارئ الروسية: "قتل شخص وأصيب آخر جراء تحطم مروحية "مي-8" في مطار موغوتشي".

وأضاف المصدر أن النار اشتعلت داخل المروحية لحظة سقوطها على الأرض، مشيرا إلى أن المروحية دمرت بالكامل.

وتدل المعلومات التمهيدية على أن المروحية المنكوبة تملكها شركة "موست أفيا" الجوية الخاصة. وكان على متنها 15 شخصا. وفيما بعد أكدت المصادر إصابة 6 أشخاص.

وأضافت المصادر: "توجد الآن روايتان رئيسيتان لأسباب الحادث، وهما خطأ الطاقم وتعطل المعدات.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية هذه المعلومات قائلة: "في الساعة 11:15 بتوقيت موسكو تلقى مركز إدارة الأزمات التابع للمديرية الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية بإقليم زابايكالسكي بلاغا حول تحطم مروحية من طراز "مي-8" تلاه اندلاع حريق في مطار موغوتشي. ويجري تحديد أسباب الحادث".

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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جراء تحطم مروحية في روسيا

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