شهر على الهدنة الأممية دون تنفيذ أهم بنودها

العالم – المشهد اليمني

رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام كان قد قال في تغريدة على تويتر إن أول شهر للهدنة يكاد ينقضي دون تقدم في أهم بنودها. وهو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي.

وحمل عبد السلام تحالف العدوان السعودي كامل المسؤولية جراء ما تبديه من تعنت وتنصل ومراوغة، مطالبا الأمم المتحدة بالقيام بواجبها وفقا لإتفاق الهدنة.

كما طالبت لجنة شؤون الأسرى الأمم المتحدة بالضغط على دول التحالف للوفاء بالتزاماتها وقالت في بيان ان دول التحالف عرقلت مقترحات ومبادرات ملف الأسرى في شهر رمضان.



وقد نص اتفاق الهدنة على فتح المطار لرحلتين في الاسبوع متجهة الى مصر والاردن غير ان العدوان لم ينفذ الاتفاق كما نص على دخول ثماني عشرة سفينة تحمل مشتقات نفطية وهذا البند ايضا تعرقل حيث لايزال تحالف العدوان يحتجز السفن عرض البحر.

واكد حميد عاصم عضو الوفد الوطني اليمني المفاوض من صنعاء أن النظام السعودي يخل بالعهود بسبب غطرسته ويسعى لتجويع الشعب اليمني لكنه لن يحقق اي شئ من ذلك، مشددا على القدرة على تحقيق النصر في مارب ونحن قادرون على ضرب نقاط مهمة في دول العدوان.



وقال عاصم: الامم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الهدنة، وان الامم المتحدة التي لن تستطيع ان تحافظ على الهدنة كيف ستقوم بايصال المساعدات الى الشعب اليمني مؤكدا على الامم المتحدة احترام مشاعر الشعب اليمني.

فيما أشار طالب الحسني الاعلامي اليمني من بيروت الى أن دور الامم المتحدة بطئ جدا وضعيف لانه لن يطرق لمن يحاول انتهاك الهدنة منوها الى أن السعودية كانت تريد الاستفادة من الهدنة خلال شهر رمضان المبارك لانها تريد ايقاف استهدافها من قبل القوات اليمنية

وأكد الحسني ان الهدنة لامستقبل لها وان العملية العسكرية ستستمر.

ضيوف هذه الحلقة من برنامج"المشهد اليمني":

- حميد عاصم عضو الوفد الوطني اليمني المفاوض من صنعاء

- طالب الحسني الاعلامي اليمني من بيروت.

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