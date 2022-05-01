نساجي يحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على ألمنيوم

العالم – VAR

ويجري البحث في البرنامج عن سبب تفوق نساجي في بطولة الكأس عموما و في النهائي خاصة رغم أنه خاض و سيخوض ماتبقى من مبارياته في الدوري الممتاز خارج أرضه نظرا لعدم استكمال ملعبه؟



كما تطرق البرنامج الى ساكت الهامي مدرب نساجي احرز اللقب قبل عامين مع تراكتور و ايضا كان موقوفا مثل نهائي هذا العام ،هل حنكة الهامي احبطت مخططات مهدي رحمتي مع المنيوم؟

وبحث البرنامج ما يتعلق بمهدي رحمتي و منذ استلامه مهام تدريب المنيوم تسبب بارتقاء مستوى الفريق نوعا ما مع وجود لاعبين شباب الى جانب المخضرمين،ما سبب توقفه في المحطة الأخيرة؟ وكيف سيكون مستقبل فريق نساجي مستقبلا مع هذه الطاقة الايجابية و المشاركة في دوري ابطال اسيا الموسم المقبل؟ وهل خسارة نهائي الكأس ستكون سبب احباط فريق المنيوم في ماتبقى من مباريات الدوري الممتاز أم سيفوق الفريق من كبوته؟

وأسدل الستار على منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم ، لأندية غرب القارة الصفراء.



وتأهلت ثلاثة فرق سعودية و فريقا قطريا اضافة الى فريق ايراني مع فريق اماراتي و اخر اوزبكستاني، إلى ثمن نهائي البطولة الآسيوية.



فريق فولاد الايراني تمكن من حجز بطاقة ثمن النهائي بعد تعادله في المباراة الاخيرة في المجموعة الثالثة مه شباب الاهلي الاماراتي بهدف لمثله لكنه بقي متصدرا لمجموعته باثنتي عشرة نقطة و بفارق نقطتين أمام الفريق الاماراتي.



وقدِم فولاد الى مباريات دوري الابطال و لم يُتوقع منه التاهل كمتصدر لمجموعته ولكن جواد نكونام و لاعبيه فعلوه رغم لقة الاهداف المسجلة ،ماذا قدم فولاد؟

وفعل فولاد في المباراة الاخيرة أمام شباب كل ما في وسعه ، مثل عدم السماح بالوصول إلى مرماه ، وأحيانًا حاول الاقتراب من مرمى شباب في الهجمات المرتدة ، حيث أتيحت له فرصة أو اثنتين واستغل احداهما و سجل ضربة جزاء ،كيف شاهدت التناسق بين الخطوط؟ وهل على جواد نكونام و ادراة الفريق العمل على تقوية الفريق وجذب لاعبين اخرين للدخول بقو في الادوار القادمة ؟

شاهدنا اخطاء عند بعض اللاعبين خاصة في عند المدافعين ،و في خط الهجوم ايضا لم يستغلوا جميع الفرص للتهديف ،ماذا لو تكررت هذه في الادوار المقبلة؟

فولاد الى جانب شباب الاهلي الشباب السعودي الذين لم يتلقوا اي هزيمة في دور المجموعات،كيف ينظر الى ذلك؟

الفريق الايراني الاخر المشارك في دوري الابطال كان سباهان العريق و صاحب انجازات في البطولة،لكنه خرج خالي الوفاض بعد ان احتل المركز الثالث في مجموعته رغم أنه قدم اداء جيدا في البطولة لكن النتائج لم تكن لصالحه.

رأينا نسخة مصغرة من سباهان بدوري ابطال اسيا مما كان في الدوري الممتاز ، على الرغم من التغيير الذي حصل بين مساعدي المدرب نويدكيا بعد مجيئ مارتينز ،الفريق كان لديه بداية جيدة ولكن لم يكن لديه التماسك للنجاح ،لماذا؟

في أي بطولة، يجب أن يعرف كل فريق لاعبيه الأساسيين الأحد عشر ، ولا يمكن بدء أي بطولة والاستمرار فيها مع التشكك في المراكز والتغييرات ؛ لأن النتيجة هي ما نراه الآن في سباهان. محرم نويد كيا في السعودية كان لديه أيضًا الغموض الكبير في تشكيلة فريقه ، والذي كان الاختيار بين شهريار موغانلو وسجاد شهبازاده أو استخدامهما في وقت واحد.

في الخط الدفاعي السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتم استخدام عزت بورقاز ومهدي زاده على الرغم من ضعف أداء نجاد مهدي وجولسياني ، وإذا لم يكونوا مستعدين جسديًا و ذهنيا، فلماذا لم يتم النظر في أي بديل لهم؟



في خط الوسط والهجوم ، شهدنا تشكيل مختلف خلال الموسم و أدى إلى عدم استقرار و ثبات سباهان ؛ وهذه مشكلة لم نشهدها الموسم الماضي ، ومنذ الأسبوع الثالث عشر وصل الجهاز الفني إلى فريقه الأساسي الأحد عشر، هل هذا معقول؟

على الرغم من العروض الهجومية والمذهلة التي رأيناها من الفريق ،ولكن من أجل المشاركة الناجحة في أي بطولة ، يجب أن تكون مجهزًا بأدوات دفاعية (تكتيكية وشخصية).برأيك ألم ينقص سباهان مدافعين أذكياء وسريعين على مستوى عالي لينجح في آسيا؟

يذكر أن ما يقرب من 300 يوم متبقية لإنطلاقة نهائيات كأس العالم في قطر، وستقام قرعة هذا الحدث الكبير في 1 أبريل 2022 .

من بين الملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2022 ، تم افتتاح خمسة منها.كما يجري توسيع ملعب الريان لاستضافة البطولة ، وجاري إنشاء ملعبي راس أبو عبود والثمامه حاليا.

وفقًا للصحف القطرية تلقت اللجنة المنطمة أكثر من 1.2 طلبية شراء تذاكر في أول 24 ساعة من مبيعات تذاكر البطولة ، وهو رقم قياسي لبيع تذاكر المونديال خلال التاريخ.

ملعب راس أبو عبود المعروف بملعب 974 ، هو أول ملعب كرة قدم في العالم يتم نقله إلى مكان آخر.وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام القطرية ، ستُستخدم أجزاء هذا الملعب في مشاريع وهياكل قيد الإنشاء في هذا البلد بعد مونديال 2022.

بعد ما يقرب من تسعة أشهر على انطلاق البطولة ، أعلن وزير الداخلية التركي أن 3250 ضابطا أمنيا من البلاد سيسافرون إلى قطر لتنظيم البطولة بشكل أفضل.

وبحسب سعيد محمد ، مستشار الرئيس وأمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة ، سيتم إيواء بعض السائحين القطريين المشاركين في كأس العالم في جزيرة قشم الإيرانية.

من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخها في فصل الشتاء بدلاً من الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة .

بحسب موقع "فوتي هيدلاينز" ، فإن الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر من إنتاج شركة "أديداس" الألمانية واسمها "رحلة" و هي كلمة عربية تشير إلى السفر والرحلات.

استخدم القطريون أحدث التقنيات في إقامة المسابقات لبناء تطبيق سهل على المكفوفين حضور الملاعب ومشاهدة المباريات.

بحسب المسؤولين عن مونديال 2022 ، فإن أطول مسافة بين الملعبين ، من البيت في منطقة الخور إلى الجنوب في الوكرة ، هي 70 كيلومترا ، وتستغرق بالسيارة 50 دقيقة فقط .فيما يستغرق التنقل بين جميع الملاعب لمشاهدة المباريات أقل من 30 دقيقة.

هذه التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "VAR":

- قائد فريق سباها سابقا و المدرب الحالي علیرضا پورمند

التفاصيل في الفيديو المرفق ...