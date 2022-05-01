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قصف أسلحة أميركية، مرحلة جديدة في الحرب الأوكرانية..العمليات التركية في شمال العراق..هل حققت أهدافها؟

قصف أسلحة أميركية، مرحلة جديدة في الحرب الأوكرانية..العمليات التركية في شمال العراق..هل حققت أهدافها؟
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، تعرض مطار مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا لقصف صاروخي روسي أدى الى خروجه عن الخدمة وتدمير المدرج.

العالم - بانوراما

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت أسلحة قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى أوكرانيا ودمرت مدرجا في مطار عسكري قرب مدينة أوديسا.

وفيما تتواصل الحرب الروسية في شرق وجنوب اوكرانيا خرجت أول مجموعة من المدنيين تضم عشرين شخصا من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر، آخر معاقل القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قصف المروحيات العسكرية التركية مناطق في محافظة دهوك شمالي العراق بشكل مكثف، قالت أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يتخذها معاقل له.

وقال مصدر أمني عراقي إن المروحيات التركية قصفت قرية سبيندار التابعة لمحافظة دهوك، دون الإعلان عن حجم الخسائر الناجمة عن القصف.

وأطلقت تركيا في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عملية عسكرية في شمال العراق لملاحقة مسلحي حزب العمال الذين تقول أنقرة إنهم ينتشرون في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في كردستان العراق.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. قصف أسلحة أميركية، مرحلة جديدة في الحرب الأوكرانية..العمليات التركية في شمال العراق..هل حققت أهدافها؟

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