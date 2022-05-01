الاحتلال يجري مناورات مفاجئة لأول مرة في 'وادي عارة' الأسبوع المقبل

العالم ـ الاحتلال

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الاسرائيلية، إن المناورات ستجري على نطاق واسع، حيث يتوقع إغلاق طريق وادي عارة لأول مرة، مشيرةً إلى أن هذه المناورات جزء من الدروس المستخلصة من عملية “حارس الأسوار” التي اندلعت في مايو/ أيار من العام الماضي.

وستحاكي المناورات عدة سيناريوهات من انتقال المعركة من جبهة غزة ولبنان إلى مناطق الضفة والقدس ومنها للمدن المختلطة مثل اللد والرملة وحيفا والقدس وغيرها، إلى جانب فرض إغلاق لعدد من الطرق المحورية الرئيسية وتعامل القوات الخاصة مع أي مواجهات.

والعام الماضي تم تدريب قوات إسرائيلية على استخدام الرصاص المطاطي والطائرات المسيرة الصغيرة لتفريق الحشود، والإعداد لأي طارئ للتعامل مع جميع السيناريوهات الممكنة، كما ذكرت الصحيفة العبرية.