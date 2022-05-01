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بصواريخ جوية عالية الدقة..

روسيا تعلن إسقاط مقاتلتين واستهداف منشآت عسكرية بأوكرانيا

روسيا تعلن إسقاط مقاتلتين واستهداف منشآت عسكرية بأوكرانيا
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إسقاط مقاتلتين واستهداف 7 منشآت عسكرية في مناطق شرقي وشمال شرقي أوكرانيا.

العالم - روسيا

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، خلال إفادة صحفية، اليوم.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت بصواريخ جوية عالية الدقة 7 منشآت عسكرية.

وأوضح أن من بين المنشآت أربع نقاط لتجمع القوات العسكرية وتركيز المعدات، بالإضافة إلى 3 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في مناطق بمقاطعتي دونيتسك (شرق) و خاركوف (شمال شرق).

ودمر الطيران الروسي، وفق كوناشينكوف، نظامين من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" الأوكرانية في مدينتي زابوروجيه (جنوب شرق) وأرتيموفسك (شرق).

كما تم قصف مستودع للذخيرة والوقود في زابوروجيه، بالإضافة إلى 15 نقطة تمركز للقوات الأوكرانية.

وقال متحدث الوزارة إنه نتيجة للضربات تم القضاء على حوالي 140 عنصرا وتدمير 19 عربة مصفحة تابعة لقوات الأوكرانية.

وأوضح أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلتين من نوع "سو-24" في مقاطعة خاركوف.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، ارتفعت خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية، إلى 145 طائرة، و 112 مروحية، و 672 طائرة مسيرة، و 281 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 2703 دبابات ومركبات قتالية مصفحة، وعدد من الأسلحة والمركبات الأخرى.

ولم يصدر عن الجانب الأوكراني تعليق فوري على ما ورد في بيان الوزارة الروسية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

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