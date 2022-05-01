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"قسد" تختطف مدنيين ويسرقون خطوط المياه في الرقة

الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

اختطفت "قسد" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي عدداً من المدنيين من مدينة الرقة في سوريا لإجبارهم على القتال ضمن صفوفها.

العالم - سوريا

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن مجموعات مسلحة من "قسد" داهمت عدداً من المنازل في شارع المجمع بمدينة الرقة ومزرعة حزيمة شمالها بالتزامن مع إقامة حاجز عسكري قرب حديقة الملاهي واختطفت ستة مدنيين بينهم أربعة شبان اقتادتهم إلى أحد معسكراتها لتدريبهم وزجهم قسراً للقتال في صفوفها.

وفي سياق ممارساتها الإجرامية قالت مصادر أهلية من المنطقة: إن مسلحين تابعين "قسد" أقدموا على سرقة خطوط المياه قرب الخزان الرئيسي في قرية التروازية شمال الرقة ونقلوها إلى مناطق سيطرتهم ما أدى إلى حرمان الأهالي من مياه الشرب وسقاية مزروعاتهم.

وشنت "قسد" الانفصالية الأربعاء الماضي حملة مداهمات اختطفت خلالها عدداً من الأشخاص بينهم أفراد أسرة كاملة بريف الرقة الغربي ومنعت مدرسين من ممارسة عملهم في مدينة الطبقة.

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