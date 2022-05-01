كرزاي: السلطة الحاكمة في أفغانستان لا تريد حدوث صدام مع إيران

العالم - إيران

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأفغاني الاسبق حامد كرزاي مع مساعد السفير الإيراني في كابول حسن مرتضوي على أعتاب عيد الفطر السعيد.

وأشار كرزاي إلى الأخبار الواردة في الفترة الأخيرة حول حدوث بعض الاحتكاكات الحدودية بين إيران وأفغانستان قائلا: إن ما استنبطه من سلوك وأداء قادة وشخصيات السلطة الجديدة الموقتة هو أنهم لا يريدون حدوث صدام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهم يؤكدون على التزام مبادئ حسن الجوار ويسعون في هذا المجال.

وأضاف: من الممكن أن يكون هنالك بعض العناصر المنفلتة والمخربة في بعض المناطق ومنها النقاط الحدودية المشتركة الذين يهدفون ضرب العلاقات وإثارة الاشتباكات لذا يتوجب على الطرفين الحذر ومنع أنشطة مثل هؤلاء الأشخاص.

وحول قضية المهاجرين الأفغان قال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستضيف منذ عدة عقود من الزمن لغاية الآن أعدادا هائلة من المهاجرين ونحن نتفهم ظروفها، ونأمل بأن تتوفر الأرضية لعودتهم إلى بلادهم مع عودة الأمن والسلام وتحسن الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان.

وهنأ كرزاي الشعب والمسؤولين في إيران بمناسبة عيد الفطر السعيد وقال: نحن ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمبادرة، في ظل تعاون الدول والقوى الإقليمية، إلى مساعدة أفغانستان وأن تدرج في جدول أعمالها قرارات وإجراءات لتحسين أوضاع الشعب الأفغاني.

وكان مساعد السفير الإيراني في كابول حسن مرتضوي قد التقى أيضا رئيس المجلس الأعلى للمصلحة الوطنية السابق عبدالله عبدالله.