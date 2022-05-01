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حماس تدعو لجعل عيد الفطر فرصة لتعزيز التكافل ورص الصفوف

حماس تدعو لجعل عيد الفطر فرصة لتعزيز التكافل ورص الصفوف
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم "حماس" حازم قاسم: إنّ عيد الفطر هذا العام يأتي بعد شهر من الصَّبر والعبادة والتضحية، ضرب فيه شعبنا بوحدته وتلاحمه وتماسكه، أروع ملاحم البطولة والصَّبر والإسناد والتّضامن، دفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى المبارك.

العالم ـ فلسطين

وأكّد قاسم في تصريح صحفي على أنَّ هذا العيد فرصة لتمتين أواصر التكافل والتعاون بين أبناء شعبنا ومكوّناته، وتعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، ورصّ الصفوف في مواجهة مخططات العدو التي تستهدف أرضنا وقدسنا وأقصانا.

وأبرق بالتحيّة لكلّ المرابطين على ثغور الوطن، والقابضين على زناد المقاومة، وإلى أسرانا الأحرار في سجون الاحتلال، وإلى عوائل الشهداء والجرحى، وإلى المحافظين على الثوابت والمتطلّعين للعودة إليها، من أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات.

هذا وبعثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بخالص التهنئة والتبريكات إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلة الله أن يعيده بالخير والبركة والنصر والتمكين، ومزيد من الوحدة والتَّضامن والعمل المشترك، وتحقيق تطلّعات الشعب الفلسطيني في التخلّص من الاحتلال، وانتزاع الحقوق، والتحرير والعودة.

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