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القسام: نقدر عالیا تأكيد السيد خامنئي الوقوف إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطينيين

القسام: نقدر عالیا تأكيد السيد خامنئي الوقوف إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطينيين
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام "إننا نقدّر عالياً تأكيد السيد خامنئي العملي والصريح بالوقوف الدائم للجمهورية الإسلامية إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني".

العالم ـ فلسطين

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، للميادين، إنّه "في إطار فعاليات يوم القدس العالمي، استمعنا إلى الكلمات العربية الصادقة لسماحة السيد علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وعبّر المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس" عن "شكر كتائب القسام للسيد خامنئي على هذه المشاعر الطيبة"، مضيفاً "إننا نقدّر عالياً تأكيد السيد خامنئي العملي والصريح بالوقوف الدائم للجمهورية الإسلامية إلى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني، رغم كل التحديات التي تواجههما".

كما توجّه أبو عبيدة "بعظيم التقدير للسيد حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، على كلماته المعبرة ومواقفه القوية في دعم المقاومة الفلسطينية".

وأمس، وجّه رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، التحيّة إلى كل الشعوب التي أحيت يوم القدس العالمي، وتوجّه بالتحية إلى "إيران، إلى مرشدها ورئيسها وحرسها وشعبها، على دعمها فلسطين والقدس والأقصى".

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