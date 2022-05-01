مغردون: الهدنة كذبة.. ’آل سعود لا عهد لهم ولا ميثاق’

العالم - نبض السوشيال

وخلال الـ 24 ساعة الماضية ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها، 124 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، وأوضح مصدر عسكري يمني، أن خروقات العدوان تمثلت في 35 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة وتعز، مؤكدا أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية غرب حرض بمحافظة حجة.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم تسجيل 12 خرقا بقصف مدفعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في قرية الزور وفي روضة صرواح بمحافظة مأرب وكذا على مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بصعدة ومنطقة الفاخر بالضالع، مؤكدا تسجيل 76 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب وصعدة وتعز وحجة والضالع.

كما عادت المواجهات في جبهة مأرب، حيث واصلت قوات التحالف السعودي، انتهاك الهدنة وأكدت مصادر محلية في مأرب أن قوات التحالف واصلت شن عدة زحوفات والقصف المدفعي باتجاه مواقع الجيش اليمني في صرواح وجنوب مدينة مأرب، كما أكدت قيامها بقصف منازل المواطنين في مناطق الزور والروضة بمديرية صرواح غرب المدينة.

وكان من المقرر أن تتوقف بموجب هذه الهدنة الانسانية، "كل العمليات العسكرية الهجومية، براً وجواً وبحراً"، بحسب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ولكن العدوان السعودي ومرتزقته لم يلتزموا بالهدنه وارتكبوا خلال فترة سيرانها آلاف الخروقات ومئات المجازر بحق الشعب اليمني وحتى خالال شهر رمضان المبارك.

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي وجه دعوة جديدة للمجتمع الدولي بمساعدة اليمن، مشددا على إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقة يتعين على المجتمع الدولي التصدي لها على وجه السرعة.

من جانبها اتهمت صنعاء تحالف العدوان والامم المتحدة بعدم الجدية في تنفيذ بنود الهدنة التي مرّ عليها شهر كامل دون القيام بفتح مطار صنعاء الذي يعد اهم هذه البنود، مشددة ان الخروقات لم تتوقف.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي نددوا بالخروقات التي ترتكبها قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يوميا في اليمن على اختلافها، مشددين ان الشعب اليمني ومقاومته الباسلة وقيادته الحكيمة لن تبقى صامته امام هذه الخروقات التي تهدف الى افشال الهدنة التي تمت برعاية اممية والتي كانت نتص على "فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات لتيسير حركة المدنيين تتضمن دخول 18 من سفن المشتقات النفطية خلال شهري الهدنة إلى موانئ الحديدة، وتتضمن الهدنة الإنسانية والعسكرية تشغيل رحلتين تجاريتين أسبوعياً خلال شهري الهدنة بين صنعاء ومصر والأردن".

ونشر "Mohmmed Ahmed" تغريدة على حسابه الخاص قائلا "#عاجل طيران العدوان الحربي يشن غارة على مديرية #حيس بمحافظة الحديدة بعد هاذا باذن الله العيد عيدين.. #العدوان_يخرق_الهدنه صنعاء تعد لشيء لم يخطر في بال قوى #العدوان اذا افشلو الهدنه وانا اقول لهم #سيندمون".

وكتب "باسم علي غراب" في تغريدة له "تحالف العدوان يخرق الهدنة بغارة على حيس ولهذا فلا يلومننا احد في حال تم الرد على تلك الخروقات".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن عبد الملك العجري في تغريدة له أن "كل يوم يمر من عمر الهدنة يغلق نافذة من النوافذ المشرعة للسلام. كنا نريد الهدنة فرصة للتقدم للأمام وحسم الملفات المتعلقة برفع الحصار ووقف الحرب،الا أن دول العدوان حولتها لانتكاسة أعادت السلام الى مربعات مظلمة. واضح أن هناك سوء تقدير لموقفنا وقريبا سيدركون خطأهم لكن بعد فوات الأوان".

تغريدة "العجري" لخصت مسار الهدنة بعد شهر من عمرها .. "إسماعيل حسن الكبسي" تفاعل مع تغريدة العجري وكتب قائلا "لانستبعد الغدر منهم فهم اهله تنامي وتيرة الخروقات للعدو في جبهات الساحل الغربي مرورا الى حرض وصعدة وجبهات مارب وغيرها ليس الامر عفويا او وليد اللحظة فهم يغدرون ويفجرون ولا عهد او ميثاق لهم رجال الرجال على اهبة الاستعداد للتعامل مع اي طارئ بما يردع ويمرغ انوف الخونه الاقزام".

وقال "وضاح بن مسعود بديل" في تغريدته "إنتهى الشهر الأول من الهدنه وبدأ الثاني دون أي تقدم يُذكر مما في بنود الهدنه مازال مطار صنعاء الدولي مغلق واستمرار معاناة آلاف اليمنيين خارج الوطن وداخله، ومازال ميناء الحديدة محاصر ولم تدخل سفن النفط، مايحدث هو مراوغة وضحك على الدقون فقط وتجهيز للتصعيد من قبل المرتزقة ومموليهم".

وكتب شرعي محمد الشرعي في تغريدة له "من جديد ونؤكد أن الطرف الذي لايريد للسلام أن يتم في اي منطقة هي #امريكا وعندما نقول #امريكا_عدو_السلام فإن ذالك من واقع معرفة بعدونا كيف يتحرك ليعرف الجميع هذا الشيئ #السعودية لاتملك قرارها قرارها بيد امريكا كما هو معروف وواضح لدى الجميع مالذي يمنعها من فرض السلام على".

ونختم الموضوع مع تغريدة الاخ "غانم السفياني" التي جاء فيها "أل سعود لا عهد ولا ميثاق لهم.. ولن تعيش الامة بسلام الا بزوالهم..".