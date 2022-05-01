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تنامي التعاون الإيراني الأوزبكي بفضل الجهود المشتركة

تنامي التعاون الإيراني الأوزبكي بفضل الجهود المشتركة
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأوزبكي في برقية إلى نظيره الإيراني على تعزيز العلاقات والتعاون الودي، معربا عن ثقته بأن هذه العلاقات والتعاون سيتنامان بفضل الجهود المشتركة بين البلدين.

العالم - ايران

وفي برقية بعث بها إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، أعرب الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضاييف، عن التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وضمنها أفضل الأمنيات بهذه المناسبة التي ينتظرها مسلمو العالم كافة باشتياق.

وأعرب ميرضياييف عن ثقته التامة في برقيته، بأن العلاقات والتعاون الودي بين البلدين والذي يمضي اليوم بمضمون جديد في مسار تكاملي، سيتنامى من الآن فصاعدا فيما يخدم المصالح الأساسية للشعبين واستقرار المنطقة بفضل الجهود المشتركة.

كما أعرب الرئيس الأوزبكي عن ثقته بأن تكون اللقاءات على المستويات الرفيعة بين مسؤولي البلدين مثمرة في المستقبل وتخدم الإجراءات الطيبة بين الجانبين.

وتمنى ميرضياييف في ختام برقيته، السلامة الدائمة والتوفيق لآية الله رئيسي في أداء النشاطات الحكومية والمسؤولية الجسيمة، وتمنى كذلك التطور والرفاهية للشعب الإيراني المحب للسلام والاستقرار.

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