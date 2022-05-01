"الناتو" يجري مناورات حربية في ظل تصاعد التوتر مع روسيا

العالم - الأميركيتان

والمناورات هي تدريبات دورية تهدف إلى تحسين الأمن في الجناح الشرقي للتحالف، لكنها تأتي هذا العام مع اندلاع العمليات الخاصة الروسية في أوكرانيا الجوار.

وبسبب هذه الظروف، ناشد الجيش البولندي الجمهور عدم نشر معلومات أو صور لأرتال المركبات العسكرية المتوقع أن تتحرك عبر البلاد في الأسابيع المقبلة.

وحذر من أن "النشاط غير المدروس" يمكن أن يضر بأمن التحالف. وقال في بيان: "دعونا ندرك المخاطر!".

وذكر الجيش البولندي في البيان أن 18 ألف جندي من أكثر من 20 دولة يشاركون في مناورات "ديفندر يوروب 2022" و"الرد السريع 2022" التي تجري في بولندا وثماني دول أخرى.

التدريبات، التي تدعمها الطائرات والدبابات والمدفعية والعربات الهجومية المدرعة، من المقرر أن تجرى في فنلندا وبولندا ومقدونيا الشمالية، وعلى طول الحدود الإستونية مع لاتفيا. ومن المقرر إجراء المناورات في الفترة من 1 إلى 27 مايو/أيار.

وسيشارك في هذه التدريبات حوالي ثمانية آلاف عسكري بريطاني "لإظهار تضامن وقوة" مع استمرار غزو أوكرانيا.

وقال لفتنانت جنرال رالف ووديس، قائد الجيش الميداني البريطاني، في بيان أمس، إن "حجم الانتشار مقترناً بالحرفية والتدريب ورشاقة الجيش البريطاني سوف يردع العدوان على نطاق لم نشهده في أوروبا هذا القرن".

وبدوره، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن "أمن أوروبا لم يكن مطلقاً أكثر أهمية من أي وقت مضى.. ستشهد هذه المناورات انضمام قواتنا للحلفاء والشركاء عبر حلف شمال الأطلسي، والقوة الاستكشافية المشتركة في إظهار التضامن والقوة، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار المشتركة منذ الحرب الباردة".