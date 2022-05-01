على ماذا استند تهديد السنوار ونزل كالصاعقة على الاحتلال؟

خاص بالعالم

وهذا كان جليا من خلال رد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت الذي قال إنه يجب ألا نسمح ليحيى السنوار بالانتصار ولا يجب أن نسمح له بتفكيك هذا الائتلاف في أشارة الى حديث السنوار ومطالبته للقائمة الموحدة العربية بقيادة منصور عباس بالانسحاب من حكومة بينت.

وعلى الصعيد الامني لدى الاحتلال عبر قادة جيش الاحتلال والمراقبين العسكريين انه يجب ان تأخذ تصريحات السنوار على محمل الجد وان الكيان أمام مرحلة جديدة ومشهد كسر الحصار عبر البحر ومجيئ بعض السفن نحو غزة مما يعني انه سيكون أمام مواجهة فعلية تقود الى حرب مع قطاع غزة.

الاعلام العبري ذكر بأن رئيس حكومة حماس في غزة يحيى السنوار يلقي كلمة يعلن فيها أن المسّ بالقدس والأقصى يعني حربًا دينية إقليمية.

كما شن هجوماً لاذعاً على القائمة العربية المشتركة التي تشارك الحكومة الاسرائيلية ووصفها بالشريك الاسرائيلي. ومن المتوقع أن هذه الضغوط ستكون مأثرة على القائمة والحكومة.

وكان التصريح الاخطر هو التهديد في ما يسمى يوم الاستقلال بان حماس لن تسمح بالاقتحامات للأقصى وحماس تفرض حضورها القوي.