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بيوم العمال ..متظاهرون فرنسيون يضرمون النار فى أحد شوارع باريس + فيديو

الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أضرب متظاهرون فرنسيون النار في أحد شوارع باريس،اليوم الأحد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في يوم العمال العالمي.

العالم - اوروبا

وفى وقت سابق ذكر قصر الإليزية، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون توجه، إلى حي للطبقة العاملة فى بلدية "سيرغى" بإقليم "فال دواز" فى منطقة "إيل دو فرانس" بشمال فرنسا للقاء السكان والتجار ورجال الأعمال الشباب.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن هذه الجولة تعد الأولى للرئيس ماكرون منذ إعادة انتخابه، حيث تهدف لإظهار رغبته في الانخراط والتواصل مع الفرنسيين.

كان الرئيس ماكرون قد فاز مساء الأحد الماضي بولاية رئاسية جديدة بتغلبه على منافسته اليمينية المتطرفة "مارين لوبان" بـ 58.8% من الأصوات مقابل 41.2% حسب تقديرات أولية.

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