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ايران تحدد أول ايام عيد الفطر المبارك

ايران تحدد أول ايام عيد الفطر المبارك
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال مركز الاستهلال لمكتب قائد الثورة الاسلامي في ايران ان هلال شوال لم تثبت رؤيته اليوم الاحد وعليه يكون يوم غد الإثنين، المتمم لشهر رمضان، والثلاثاء، أول أيام عيدالفطر المبارك وبداية شهر شوال.

العالم - ايران

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