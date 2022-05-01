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وزارة التضامن في مصر تحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات

وزارة التضامن في مصر تحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات
الأحد ٠١ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

منعت وزارة التضامن المصرية، استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات النقدية أو العينية دون الحصول على تصريح مسبق من الوزارة.

العالم – مصر

وقالت التضامن في بيان إنه "يجب على الراغبين في جمع التبرعات توضيح الغرض من جمع المال وخطة الصرف التقديرية للتبرعات التي يتم جمعها بطلبهم، على أن تصدر الموافقة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه التقدم بالطلب".

وأوضحت أن "تنظيم عمليات تعبئة الموارد وجمع التبرعات يتماشى مع قواعد الحوكمة التي ترتئيها الوزارة في الحفاظ على المال العام، وفي ترشيد وعدالة أوجه الصرف".

وشددت الوزارة على أن "من يقوم بجمع التبرعات دون الحصول على تصريح سيتعرض للمساءلة القانونية والأموال التي يتم جمعها دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح الصادر عن الوزارة في هذا الشأن ستؤول إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر".

ونوهت الوزارة إلى أن "التقدم للحصول على تصريح جمع التبرعات يكون إما من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرياتها المختلفة على مستوى مصر".

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وزارة التضامن في مصر تحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في جمع التبرعات

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