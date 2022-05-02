200 ألف مصلٍ أدوا صلاة عيد الفطر في الأقصى

العالم - فلسطين

وفي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أدى نحو 160 ألف مصل هذا العام في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها: إن "نحو 160 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى".

وتمت الصلاة على وقع حالة من التوتر بعد اشتباكات وقعت قبل ساعات في ساحات المسجد بين مصلين وشرطة الاحتلال.

وأدت المواجهات التي دارت في أثناء اقتحام الشرطة باحات المسجد الذي دام ساعتين اليوم، إلى إصابة 42 فلسطينيا.

وانتشرت قوات معززة من شرطة الاحتلال في أنحاء مدينة القدس الشرقية منذ ساعات الصباح وبخاصة في البلدة القديمة من المدينة ومحيطها.

وأدان الشيخ محمد حسين، مفتي فلسطين، في خطبة الجمعة، تقييد وصول المصلين إلى المسجد واقتحامات الاحتلال في شهر رمضان المبارك.