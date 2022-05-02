الرئيس اللبناني هنأ بالفطر: ليكن العيد دعوة للتعالي فوق المصالح الانية

العالم_لبنان

وغرد عون اليوم الاثنين على صفحته على تويتر: "اصدق التهاني لمناسبة عيد الفطر المبارك، مع الدعاء ان يوفق القدير اصحاب الارادات الحسنة للتلاقي حول مصلحة الوطن العليا بهدف الوصول الى بر الامان. وليكن هذا العيد دعوة للجميع للتعالي فوق المصالح الانية لتحقيق الامال والطموحات الوطنية التي نتوق اليها جميعنا لنهوض وطننا وتعافيه.

بدورة هنأ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اللبنانيين بحلول عيد الفطر، وقال :أتمنى لجميع اللبنانيين فطرا سعيدا وأياما مليئة بالصحة والعافية وراحة البال والبحبوحة، وكلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته باسرع وقت بتضافر جهود الجميع وتعاونهم الايجابي، ولا خيار سوى هذا النهج. كل عام وانتم بخير.