صنعاء.. المشاط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

العالم - اليمن

وتبادل رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، ومعه عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي وأمين سر المجلس السياسي وعدد من قيادات الدولة، التهاني مع جموع المصلين بحلول عيد الفطر.

وكان مهدي المشاط، في خطابه مساء أمس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قد هنأ قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي وأبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال الأمن البواسل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما هنأ الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بحلول هذه المناسبة الدينية، وقال "يحل علينا عيد الفطر المبارك للعام الثامن على التوالي وشعبنا اليمني العظيم يتعرض لأبشع عدوان تقوده أمريكا وأدواتها السعودي والإماراتي، ويفرض حصاراً خانقاً على شعبنا اليمني عبر منع السفن من الوصول إلى موانئ الحديدة".

وأشار المشاط إلى أن دول العدوان تفرض العديد من الإجراءات الإجرامية التي أدت إلى ارتفاع كلف النقل وأسعار المواد الغذائية والدوائية والعديد من التداعيات، مؤكدا أن دول العدوان تعيق أي خطوات تؤدي إلى نجاح الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة والتزمت بدخول سفن الوقود وتسيير الرحلات من مطار صنعاء بكل سلاسة.

ولفت إلى أنه بعد انقضاء نصف المدة لم تحرز الهدنة أي تقدم في أهم بنودها المرتبطة بتخفيف المعاناة الكبيرة لأبناء الشعب اليمني، وقال "رغم كل التنازلات التي قدمناها لإثبات حرصنا على السلام، لكنها قوبلت بالتعنت والمماطلة وعدم الاستجابة من قبل دول العدوان ومن يقف وراءها".

وأضاف "نؤكد لشعبنا أننا بالتوكل على الله سنواصل الجهود لانتزاع حقوقه المشروعة وإنهاء الحصار ووقف العدوان واستعادة حريته واستقلاله على كامل تراب أرضه".