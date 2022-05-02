الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

بمناسبة يوم المعلم، شاهد تضحيات مدرس من اجل طلابه

الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

سُمي هذا اليوم بـيوم المعلم في إيران تقديراً للجهودِ الجبارة التي بذلَها المفكر الكبير آية الله مرتضى مطهري في سبيلِ إرشاد أبناءِ المجتمع.

خاص بالعالم

وفي مثل هذا اليوم يُكرِّمُ الايرانيون المعلمين ممتنّون لمَنْ بنَوْا أمةً وشيّدوا نهضة.

روابط ذات صلة

في عيد المعلم..هذا ما قام به الرئيس السوري+صور

عرنوس: العمل التربوي في أولويات الاهتمام الحكومي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في حوار خاص مع قناة العالم.. مسجدي:لم نجن من الوجود الامريكي بالمنطقة سوى الشر وقد قلّ بالعراق

شاهد بالفيديو.. بمناسبة يوم المعلم، شاهد تضحيات مدرس من اجل طلابه

شاهد بالفيديو.. روسيا تخلي المدنيين من ماريوبول آخر معقل القوات الاوكرانية

استئناف الرحلات الجوية بين مطاري 'الامام الخميني' في طهران والنجف الاشرف

هجمات 11 سبتمبر.. بين عمر البيومي السعودي وعمر البيومي الأمريكي

شاهد.. قوات امنية عراقية تؤمن جوامع الأنبار