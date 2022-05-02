الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تحاول إخلاء منطقة باب العامود بالقدس المحتلة

الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في حوار خاص مع قناة العالم.. مسجدي:لم نجن من الوجود الامريكي بالمنطقة سوى الشر وقد قلّ بالعراق

شاهد بالفيديو.. بمناسبة يوم المعلم، شاهد تضحيات مدرس من اجل طلابه

شاهد بالفيديو.. روسيا تخلي المدنيين من ماريوبول آخر معقل القوات الاوكرانية

استئناف الرحلات الجوية بين مطاري 'الامام الخميني' في طهران والنجف الاشرف

هجمات 11 سبتمبر.. بين عمر البيومي السعودي وعمر البيومي الأمريكي

شاهد.. قوات امنية عراقية تؤمن جوامع الأنبار