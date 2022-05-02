الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
١٠:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية تعلن تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، تدمير 9 نقاط تمركز للقوات الأوكرانية، وتدمير راجمات للصواريخ من طراز "بي إم-24".

العالم-روسیا

وقال كوناشينكوف في بيان: "قامت قوات الصواريخ خلال يوم واحد بتدمير 9 نقاط تمركز للقوى البشرية والعتاد، وراجمة للصواريخ من طراز "بي إم-24" غراد، وبطارية مدفعية".

وأضاف كوناشينكوف: "كما تم إسقاط صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-أو" في منطقة بيتروفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية"، مضيفا أنه، قامت قوات الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد بتدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعات خاركوف وخيرسون وزاباروجيه، وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.

كما أكد أن الصواريخ الروسية دمرت 38 مرفقًا عسكريًا لأوكرانيا بما في ذلك مستودعات الأسلحة في منطقتي بيرفومايسكي وإيليشيفكا وأن الطيران الروسي حيّد ما يصل إلى 160 عسكريا و26 وحدة من المعدات المدرعة الأوكرانية.

روابط ذات صلة

روسيا تخلي المدنيين من ماريوبول آخر معقل القوات الاوكرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. غزة تحتفل بعيد الفطر بواقع اقتصادي قاسي بسبب الحصار

تركيا تعلن 'تحييد' 19 مسلحا من ميليشيا 'قسد'

لافروف: القوات الروسية لن ترهن مهامها في أوكرانيا بشكل مصطنع بأي تاريخ محدد

الدفاع الروسية تعلن تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين من القدس

خلال أيام العيد.. جميع بوابات 'وادي السلام' بالنجف الاشرف ستكون مفتوحة أمام الزائرين