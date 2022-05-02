الدفاع الروسية تعلن تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية

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وقال كوناشينكوف في بيان: "قامت قوات الصواريخ خلال يوم واحد بتدمير 9 نقاط تمركز للقوى البشرية والعتاد، وراجمة للصواريخ من طراز "بي إم-24" غراد، وبطارية مدفعية".

وأضاف كوناشينكوف: "كما تم إسقاط صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-أو" في منطقة بيتروفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية"، مضيفا أنه، قامت قوات الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد بتدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعات خاركوف وخيرسون وزاباروجيه، وجمهوريتي دونيستك ولوغانسك.

كما أكد أن الصواريخ الروسية دمرت 38 مرفقًا عسكريًا لأوكرانيا بما في ذلك مستودعات الأسلحة في منطقتي بيرفومايسكي وإيليشيفكا وأن الطيران الروسي حيّد ما يصل إلى 160 عسكريا و26 وحدة من المعدات المدرعة الأوكرانية.