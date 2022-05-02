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لأول مرة منذ انتشار كورونا...إعادة فتح أبواب نيوزيلندا أمام 60 دولة

لأول مرة منذ انتشار كورونا...إعادة فتح أبواب نيوزيلندا أمام 60 دولة
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أعادت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، فتح أبوابها أمام مواطني حوالي 60 دولة معفاة من التأشيرة، بما في ذلك أمريكا وبريطانيا وسنغافورة، بعد إلغاء بعض قيود كورونا.

العالم-اوروبا

واستقبلت نيوزيلندا آلاف المسافرين من جميع أنحاء العالم بعد فتح حدودها لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا في أوائل عام 2020.

وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن أكثر من 90 ألف شخص حجزوا رحلات جوية إلى نيوزيلندا في الأسابيع السبعة الأخيرة، منذ إعلان إعادة فتح الأبواب أمام المسافرين.

وكانت نيوزيلندا قد فرضت بعضا من أشد القيود في العالم خلال الجائحة، ولم تبدأ إلا في الآونة الأخيرة في تخفيف الإجراءات التي لا تحظى بشعبية على نحو متزايد، على أمل تعزيز السياحة وتخفيف نقص العمالة.

وفُتحت الحدود أمام النيوزيلنديين والأستراليين في فبراير ومارس، والآن يمكن للزوار من نحو 60 دولة معفاة من التأشيرة الدخول للبلاد ما دام قد تم تطعيمهم وأثبتت الاختبارات عدم إصابتهم بكوفيد-19.

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لأول مرة منذ انتشار كورونا...إعادة فتح أبواب نيوزيلندا أمام 60 دولة

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