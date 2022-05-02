قائد الأمن الداخلي الإيراني: ضبط 3.5 طن من المخدرات

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وأشار العميد كودرزي في تصريح له اليوم الإثنين إلى ضبط هذه الكمية من المخدرات في 3 عمليات منفصلة في مدن سراوان وميرجاوه وتشابهار خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال كودرزي: لقد تمكن حرس الحدود حين مراقبة الحدود البرية والبحرية في هذه العمليات الثلاث ضبط نحو 3.5 طن من المخدرات الصناعية والتقليدية، وتم في هذا الإطار أيضا ضبط عدة سيارات واعتقال عدد من المهربين.

كما أشار إلى ضبط كميات ملحوظة من الأسلحة والأعتدة في حدود محافظتي خوزستان (جنوب غرب) وكرمانشاه (غرب) وأضاف: إن قوات حرس الحدود المتواجدة في مناطق هور العظيم الحدودية في خوزستان وثلاث باباجاني في كرمانشاه تمكنت من تفكيك عدة عصابات لتهريب الأسلحة والأعتدة وضبط 92 مسدسا والعتاد المتعلق بها.

وأكد بأن قوات حرس الحدود يتواجدون بصورة فاعلة ومستمرة ليل نهار في كافة المناطق الحدودية للبلاد ولن تسمح بأي إخلال بالأمن والنظام في الحدود.