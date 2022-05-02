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إيران.. 18 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إيران.. 18 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية (حتى ظهر اليوم الإثنین).

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاثنین 2 أیار/مایو)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم إلى 141 ألفا و114 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 697 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و223 ألفا و5 شخصا.

وأضافت أن 1038 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 989 ألفا و358 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و215 ألفا و314 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير إلى تطعيم 64 مليونا و345 آلاف و832 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و569 آلاف و769 شخصا الجرعة الثانية، و27 مليونا و69 ألفا و40 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و984 ألفا و641 جرعة.

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