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وزير النفط الإيراني يوقع اليوم على عقود نفطية مع فنزويلا

وزير النفط الإيراني يوقع اليوم على عقود نفطية مع فنزويلا
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن توقع إيران وفنزويلا على عقود نفطية خلال زيارة وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" إلى الأخيرة لتفقد المنشآت النفطية في هذا البلد.

العالم - إيران

أعلن موقع بلومبرغ ذلك نقلا عن مصادر مطلعة، موضحا أن الوزير الإيراني توجه إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس لهذا الغرض.

وقد وصل الوزير "أوجي" والوفد المرافق له الذي يضم أكثر من 12 شخصا إلى كاراكاس يوم السبت حيث من المقرر أن يتفقد برفقة رئيس شركة النفط الفنزويلية "أسد روبال تشاوز" مجمع المصافي في باراغوانا غرب فنزويلا قبل أن يوقع الجانبان اليوم الإثنين على عدة عقود نفطية.

وتواجه كل من إيران وفنزويلا حظرا اميركيا فيما لا تستورد أميركا النفط منهما.

وكان اللقاء الذي جمع كلا من الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" وكبار المسؤولين الأميركان في شهر مارس الماضي قد عزز التوقعات بإلغاء أميركا الحظر عن فنزويلا التي ستصدر النفط إلى الأسواق بسبب عدم تواجد النفط الروسي.

وقد واصلت طهران وكاراكاس تعاونهما في ظل الحظر الأميركي حيث تستورد الأخيرة سوائل الغاز من إيران، فيما تقوم الأولى بتصدير مواد التصفية والخدمات الهندسية وقطع الغيار لمساعدة صناعة النفط الفنزويلية.

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وزير النفط الإيراني يوقع اليوم على عقود نفطية مع فنزويلا

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