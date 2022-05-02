العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لـسانا إن “هجوماً بالأسلحة الرشاشة والقذائف نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية تابعة لـ“قسد” الانفصالية في قرية السجر شمال دير الزور ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر ممن كانوا متواجدين داخل النقطة”.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الهجوم يعد الأكبر والأعنف الذي يستهدف “قسد” خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة حيث شارك فيه نحو 20 مسلحاً استخدموا قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بكثافة ومن محاور عدة.

وقتل أمس عدد من مسلحي “قسد” وأصيب آخرون واعطبت عدة آليات إثر هجمات بعبوة ناسفة والأسلحة الرشاشة على سيارتين عسكريتين ونقطة عسكرية تابعة للميليشيا بريف الرقة.