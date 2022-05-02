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في الهجوم الأكبر والأعنف..

مقتل وإصابة مسلحين بـ"قسد" على يد مجهولين دير الزور

مقتل وإصابة مسلحين بـ
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

قتل وأصيب عدد من عناصر “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي خلال هجوم بالرشاشات والقذائف استهدف أحد نقاطها بريف دير الزور الشمالي في سوريا.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لـسانا إن “هجوماً بالأسلحة الرشاشة والقذائف نفذه مجهولون استهدف نقطة عسكرية تابعة لـ“قسد” الانفصالية في قرية السجر شمال دير الزور ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر ممن كانوا متواجدين داخل النقطة”.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الهجوم يعد الأكبر والأعنف الذي يستهدف “قسد” خلال الأسابيع الأخيرة في المنطقة حيث شارك فيه نحو 20 مسلحاً استخدموا قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة بكثافة ومن محاور عدة.

وقتل أمس عدد من مسلحي “قسد” وأصيب آخرون واعطبت عدة آليات إثر هجمات بعبوة ناسفة والأسلحة الرشاشة على سيارتين عسكريتين ونقطة عسكرية تابعة للميليشيا بريف الرقة.

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