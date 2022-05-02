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الرئيس الايراني يبارك حلول عيد الفطر السعيد لنظيره التركي ويقول إن سياسة ايران قائمة على الرقي بالعلاقات الشاملة مع دول المنطقة لاسيما تركيا

الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

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