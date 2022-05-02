يونامي تدعو القوى السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة العراقية

العالم - العراق

وقالت البعثة في بيان تهنئة للشعب العراقي بحلول عيد الفطر المبارك،: "نتقدم بأطيب تمنياتنا لكم ولأحبائكم بمناسبة عيد الفطر السعيد، وفي هذا العيد المبارك، نؤكّدُ على أهمية تجاوز الجمود السياسي لما فيه مصلحة كل العراقيين".

وأضاف البيان، "وإذ تتفاقم أوجُه ضعفٍ كبيرة على الصعيد المحلي بسبب الآثار المستمرة للجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية، ينبغي أن تسود الآن إرادةٌ جماعيةٌ صادقةٌ لحل الخلافات السياسية لكي تمضي البلادُ قدماً وتفي باحتياجات مواطنيها".

وتابعت، "وفي حين تبقى الأمم المتحدة شريكةً لجميع العراقيين، فإننا نحثّ القادة السياسيين في العراق على تحمل مسؤولياتهم، والإسراع بعملية تشكيل الحكومة، ومراعاة الأُطر الزمنية الدستورية، وبالتالي الاتفاق- دون مزيدٍ من التأخير- على حكومةٍ قادرةٍ، بنحوٍ سريعٍ وحاسم، على معالجة قائمة العراق الطويلة للأولويات المحلية العالقة".