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انتشار دمى مخيفة على ساحل تكساس الأميركي! (فيديو+ صور)

انتشار دمى مخيفة على ساحل تكساس الأميركي! (فيديو+ صور)
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال العلماء الذين يزورون شاطئ تكساس الأميركي بانتظام للبحث عن السلاحف والثدييات البحرية وأنواع الطيور المهددة بالانقراض، إنهم عثروا على أكثر من 30 دمية مخيفة في المكان، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

العالم- منوعات

وأوضح العلماء الذين يقومون بأبحاث في أحد شواطئ المدينة الأمريكية، أنهم شعروا بالفزع بعد العثور على عشرات الدمى، التي تستمر بالظهور على نفس الشاطئ دون معرفة مصدرها.

وقال جيس تونيل، من معهد العلوم البحرية بجامعة تكساس، إنهم يزورون الشاطئ مرتين في الأسبوع، ويقوم الفريق بتمشيط 40 ميلا من الخط الساحلي، وفي كل مرة يعثرون على الدمى.

دمي مخيفة

وأوضح تونيل، وهو مدير محمية "Mission-Aransas"، أن صفحتهم على "فيسبوك" أصبحت تشهد دخولا كبيرا من المستخدمين وانتشارا واسعا منذ بدء عملية تحميل صور الدمى عليها.

ومن المثير للدهشة أن أول رأس دمية تم العثور عليها في يناير 2021، اشتراه أحد المتابعين مقابل 27 جنيها إسترلينيا.

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