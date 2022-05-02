شاهد..قانون الإنتخابات اللبنانية في سطور

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وتوزع المقاعد النيابية بين القوى المتنافسة بحسب ما حصلت عليه القوائم الخاصة بكل حزب او تيار او تكتل، يظهر الصوت التفضيلي المرشح الذي يفضله الناخب في كل قضاء.

وقد نظم القانون عملية الإقتراع بحيث يحق الإقتراع لكل لبناني أو لبنانية أكمل 21 عاما مقيما أو غير مقيم على الأراضي اللبنانية.

ويتم الاقتراع بأوراق رسمية تضعها سابقا وزراة الداخلية وتتضمن اوراق الاقتراع اسماء اللوائح وأعضاءها وصور المرشح.

ويختار الناخب لائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحق لكل ناخب الاقتراع بصوت تفضيلي لمرشح من الدائرة الانتخابية الصغرى من ضمن اللائحة التي يختارها.

ويجري الاقتراع في الخارج قبل 15 يوما من الموعد المحدد للانتخابات في لبنان بواسطة اوراق اقتراع مطبوعة سلفا، وفقا للنظام النسبي الذي يطبق للمرة الثانية على التتالي بعد انتخابات عام 2018، تحدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.

ويتم اخراج الوائح التي لم تنال الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد، وتحسب الاوراق البيضاء من ضمن عدد أصوات المقترعين.

اما في تنظيم الانفاق الانتخابي فقد حدد القانون سقف رالإنفاق لكل مرشح بقسم ثابت قدرة 750 مليون ليرة لبنانية يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الإنتخابية الكبرى وقدرة 50 الف(50000) ل.ل عن كل نخاب مسجل.

أما بالنسبة لسقف الإنفاق للائحة فهو مبلغ ثابت قدره 750 مليون ل.ل عن كل مرشح فيها.

وقد حضر القانون خلال فترة الحملة الانتخابية الإلتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين ومنها على سبيل البيان لا حصر: التقديمات والمساعدات العينية والنقدية الا إذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات او أحزاب إعتادوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة انتخابية.

ويمنع على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات او مساعدات صادرة عن دولة اجنبية او عن شخص غير لبناني طبيعي أو معنوي وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.