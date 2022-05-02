أمريكا ترسل 14 طائرة مساعدات عسكرية لأوكرانيا في يوم واحد

العالم-الاميركيتان

وأضاف المسؤول الأمريكي، اليوم الاثنين: "أستطيع أن أؤكد أن 80% من مدافع الهاوتزر (M177) قد تم تسليمها إلى الأوكرانيين"، مضيفًا أن 70 من أصل 90 مدفعًا كانت قد دخلت الخدمة.

وأشار المسؤول إلى أن "الأوكرانيين تسلموا نصف قذائف الهاوتزر التي يبلغ عددها 140 ألفًا من عيار 155 ملم".

ووفقا له، تم تدريب أكثر من 170 من العسكريين الأوكران على التعامل مع المدافع، ومن المتوقع تدريب 50 عنصرا إضافيا يوم الاثنين.

وقال المسؤول: "سيصل 50 أوكرانيًا آخر غدًا إلى منشآت التدريب لبدء التدريب هذا الأسبوع".

وأضاف أن 20 عسكريًا أوكرانيًا بدأوا دورة أسبوعية للتدرب على طائرات الاستطلاع دون طيار "فوينكس غوست" الهجومية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أرسلت الولايات المتحدة 14 طائرة بمساعدة عسكرية إلى أوكرانيا، ونظمت 5 دول أخرى 23 طائرة لنفس الغرض.