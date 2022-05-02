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السفير الايراني السابق في العراق ايرج مسجدي: العراق يتقدم الى الامام والتجربة الديمقراطية تسير نحو الامام في هذا البلد رغم كل المشاكل

الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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