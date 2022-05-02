الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

ايرج مسجدي: الولايات المتحدة لا تهتم لمصالحِ أي بلد وإن الوجود الأمريكي في المنطقة لم يخلّف سوى الشر

الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. العيد في اليمن ..ظروف انسانية صعبة وإصرار على إحياء المناسبة

وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب طلب إطلاق النار على المحتجين عقب مقتل فلويد

قصة البيان الجمركي لطائرة إربد .. مصادر تُوضح حول إعادة "طائرة إربد" الى الأردن

الرئيس الأسد يتلقى برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد

في لقاء خاص مع قناة العالم.. سفير إيران السابق في بغداد: لا يحق لأي أحد التدخل في شؤون العراق الداخلية

حينما تخذل أميركا حلفاءها..السعودية نموذجاً وماذا وراء استهداف مصفاة نفط في أربيل؟