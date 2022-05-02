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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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ايرج مسجدي: الجولة الاخيرة من مفاوضاتنا مع السعودية في بغداد كانت ايجابية ونأمل عقد اتفاقيات بين البلدين في المستقبل القريب
ايرج مسجدي: نعبر عن شكرنا لحكومة الكاظمي لمساهمتها ومساعدتها في عقد المحادثات الايرانية السعودية في العراق
ايرج مسجدي: إن الوجود الامريكي تضاءل بشكل كبير في العراق
ايرج مسجدي: الولايات المتحدة لا تهتم لمصالحِ أي بلد وإن الوجود الأمريكي في المنطقة لم يخلّف سوى الشر
السفير الايراني السابق في العراق ايرج مسجدي: ايران لاتنظر للعراق بمنظار العرقية والطائفية
السفير الايراني السابق في العراق ايرج مسجدي: علاقاتنا مع كردستان لم تشهد فتورا وانما واجهت بعض المطبات والمشاكل التي تم حلها بالحوار
السفير الايراني السابق في العراق ايرج مسجدي: لدينا علاقات متينة مع الاحزاب الكردية وهي مستمرة حتى هذا اليوم
السفير الايراني السابق في العراق ايرج مسجدي: ايران تدعم الصلح والسلام واستتباب الامن والتطور في العراق
السفير الايراني السابق في العراق ايرج مسجدي: يجب على الحكومة العراقية والسياسيين في هذا البلد التجاوب مع مطالب تيار المقاومة
السفير الايراني السابق في العراق ايرج مسجدي: علاقاتي وتجربتي مع الكثير من المسؤولين العراقيين ساعدت في تطور العلاقات بين البلدين
ايرج مسجدي: الولايات المتحدة لا تهتم لمصالحِ أي بلد وإن الوجود الأمريكي في المنطقة لم يخلّف سوى الشر
الإثنين ٠٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش
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