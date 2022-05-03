الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢
٠٦:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

البيت الأبيض: لا توجد حاليا خطط لزيارة بايدن إلى أوكرانيا

البيت الأبيض: لا توجد حاليا خطط لزيارة بايدن إلى أوكرانيا
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الإدارة الأمريكية لا تخطط حاليا لزيارة الرئيس جو بايدن إلى أوكرانيا.

العالم - الأميرکيتان

وردا على سؤال عما إذا كانت زيارة بايدن إلى كييف متوقعة، بالنظر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قد زاروا العاصمة الأوكرانية سابقا. قالت بساكي: "في الوقت الحالي، مثل هذه الخطط ليست في طور التنفيذ. وبالطبع، سنواصل تقييم الوضع".

ووفقا لها فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحافظ على دعمه لسياسة "الأبواب المفتوحة" للناتو، وكذلك فكرة ضم فنلندا إلى الحلف، على الرغم من الأحداث حول أوكرانيا.

وأضافت: "بالطبع، نحن ندعم سياسة الناتو التي تنص على أنه يمكن للمهتمين بالانضمام أن يتقدموا وينضموا إذا كانوا مؤهلين. وبالطبع، نحن ندعم أي قرار تتخذه القيادة الفنلندية والآخرون لتقديم طلبات الانضمام".

روابط ذات صلة

ترامب: بايدن أظهر الضعف وعدم الكفاءة خلال معالجة الوضع في أوكرانيا

بايدن ساخرا من ترامب: "كانت لدينا آفة مروعة، أعقبها عامان من كوفيد"!

نائب جمهوري أمريكي: سنعقد جلسات استماع لعزل بايدن بعد الفوز في نوفمبر

البيت الابيض: واشنطن تبقى لديها 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بمناسبة عيد الفطر السعيد.. وزير داخلية سوريا يزور جرحى قوى الأمن الداخلي

منظمات بيئية فلسطينية ترصد تسرباً اشعاعياً لمفاعل ديمونا

وزير العدل السوري: مرسوم العفو 'مصالحة وطنية شاملة'

الاتحاد الأوروبي ینوي استبعاد بنوك روسية إضافية من نظام سويفت

روسيا..  تسليم أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف

خطيب صلاة العيد في طهران: مسيرات يوم القدس العالمي أثبتت مركزية القضية الفلسطينية