الكاظمي يهاتف قادة الكويت والسعودية والبحرين.. لهذا السبب

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وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الكاظمي "هنأ باتصال هاتفي كلاً من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".



وأضاف البيان، أن "الكاظمي أعرب عن تمنياته بأن يعم الخير والسداد للدول الشقيقة الثلاث، وأن تنعم شعوبها بدوام الرفعة والازدهار".



وأكد الكاظمي وفق البيان، "على عمق العلاقات الأخوية التي تربط العراق مع السعودية والبحرين والكويت، وأهمية تطوير التعاون المشترك بما يحقق مصالح شعوب المنطقة واستقرارها".