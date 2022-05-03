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روسيا: تمويل الولايات المتحدة للبرامج البيولوجية في أوكرانيا تجاوز 224 مليون دولار

روسيا: تمويل الولايات المتحدة للبرامج البيولوجية في أوكرانيا تجاوز 224 مليون دولار
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حجم التمويل الأمريكي للبرامج البيولوجية في أوكرانيا تجاوز 224 مليون دولار منذ عام 2005.

العالم - روسيا

وجاءت هذه التصريحات على لسان مدير لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، خلال مقابلة خاصة مع قناة "آر تي"، قال فيها إن واشنطن مولت مشاريع بيولوجية بملايين الدولارات".

وأشار باستريكين إلى أن لجنة التحقيق تقوم بالتحقيق في قضية جنائية لتطوير أسلحة بيولوجية للدمار الشامل، بتمويل من وزارة الدفاع الأمريكية، إلى جانب منظمات أخرى ذات صلة بها.

وفي وقت سابق، قال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، في 6 نيسان/أبريل، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، إن "الولايات المتحدة تبني إمكاناتها العسكرية البيولوجية مستفيدة من الثغرات الموجودة في التشريعات الدولية".

وقال كيريلوف: "عبر استغلال الثغرات في التشريعات الدولية، تعمل الإدارة الأمريكية باستمرار على تعزيز إمكاناتها البيولوجية العسكرية في مناطق مختلفة من العالم".

ونقلاً عن بيانات وزارة الخارجية الصينية، أشار كيريلوف إلى أن البنتاغون يشرف اليوم على 336 مختبرًا في 30 منطقة خارج البلاد.

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