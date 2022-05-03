إقامة صلاة العيد في نادي "بلاكبيرن روفرز" في بريطانيا+ فيديو

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وأظهرت لقطات جوية حشوداً كبيرة من المصلين جاؤوا إلى الملعب لأداء صلاة ‏العيد، بعد أن كان النادي قد أعلن عزمه إقامة صلاة العيد على أرضية ‏ملعبه "إيوود بارك"، وتخصيص العشب للمصلين الرجال والنساء، كما صدح الأذان في أرجاء الملعب.

وتعتبر هذه السابقة الأولى من نوعها، ليصبح بلاكبيرن أول ناد إنجليزي يقيم ‏صلاة العيد على أرضية ملعبه عبر التاريخ، فيما قدرت محطة «آي تي في» أن ‏يكون عدد الحضور قد وصل إلى 2000 مصلٍّ.

يذكر أن بلاكبيرن روفرز ينافس على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ‏يحتل المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى، ويطمح إلى الحصول على المركز ‏السادس، والتأهل للملحق الذي يوصل إلى منافسات "البريميرليغ".