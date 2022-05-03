الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

في مبادرة غير مسبوقة..

إقامة صلاة العيد في نادي "بلاكبيرن روفرز" في بريطانيا+ فيديو

الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

دوت تكبيرات عيد الفطر المبارك يوم أمس، في ملعب  نادي بلاكبيرن روفرز الإنكليزي ,ليكون النادي الأول الذي تقام الصلاة بداخل ملعبه في إنكلترا .

العالم - منوعات

وأظهرت لقطات جوية حشوداً كبيرة من المصلين جاؤوا إلى الملعب لأداء صلاة ‏العيد، بعد أن كان النادي قد أعلن عزمه إقامة صلاة العيد على أرضية ‏ملعبه "إيوود بارك"، وتخصيص العشب للمصلين الرجال والنساء، كما صدح الأذان في أرجاء الملعب.

وتعتبر هذه السابقة الأولى من نوعها، ليصبح بلاكبيرن أول ناد إنجليزي يقيم ‏صلاة العيد على أرضية ملعبه عبر التاريخ، فيما قدرت محطة «آي تي في» أن ‏يكون عدد الحضور قد وصل إلى 2000 مصلٍّ.

يذكر أن بلاكبيرن روفرز ينافس على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ‏يحتل المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى، ويطمح إلى الحصول على المركز ‏السادس، والتأهل للملحق الذي يوصل إلى منافسات "البريميرليغ".

روابط ذات صلة

شاهد بالصور صلاة عيد الفطر قي كربلاء المقدسة

شاهد: صلاة عيد الفطر المبارك في اولى ايام العيد بطهران

صنعاء.. المشاط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الموريتاني يبحث التعاون الثنائي مع ولي عهد أبوظبي

إغلاق شامل على الضفة وغزة.. وفد أميركي يزور رام الله وفلسطين المحتلة تحضيرًا لزيارة بايدن

ليبيا.."ستيفاني وليامز" تدعو لوضع الخلافات جانبا

ألمانيا تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء والدواء تحسبا لحالة طوارئ

الدبيبة:" لا طريق أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات"

في مبادرة غير مسبوقة.. إقامة صلاة العيد في نادي "بلاكبيرن روفرز" في بريطانيا+ فيديو