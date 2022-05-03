إقامة صلاة العيد في نادي "بلاكبيرن روفرز" في بريطانيا+ فيديو

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وأظهرت لقطات جوية حشوداً كبيرة من المصلين جاؤوا إلى الملعب لأداء صلاة العيد، بعد أن كان النادي قد أعلن عزمه إقامة صلاة العيد على أرضية ملعبه "إيوود بارك"، وتخصيص العشب للمصلين الرجال والنساء، كما صدح الأذان في أرجاء الملعب.
وتعتبر هذه السابقة الأولى من نوعها، ليصبح بلاكبيرن أول ناد إنجليزي يقيم صلاة العيد على أرضية ملعبه عبر التاريخ، فيما قدرت محطة «آي تي في» أن يكون عدد الحضور قد وصل إلى 2000 مصلٍّ.
يذكر أن بلاكبيرن روفرز ينافس على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى، ويطمح إلى الحصول على المركز السادس، والتأهل للملحق الذي يوصل إلى منافسات "البريميرليغ".